Adele heeft geen idee wanneer volgende plaat uitkomt BDB

15 augustus 2020

16u06

Bron: ANP 0 Muziek Fans van Adele (32) schreeuwen al jarenlang om een opvolger van haar laatste plaat ‘25' uit 2015. De zangeres zelf heeft echter geen idee wanneer haar nieuwe album uitkomt. Dat schreef ze op Instagram.

Zaterdag deelde de Britse popster een bericht op sociale media waarin ze het boek ‘Untamed: Stop Pleasing, Start Living’ van Glennon Doyle aanprijst. “Hou tijdens het lezen een markeerstift bij de hand om aantekeningen te maken, want je zal er in gesprekken zeker willen naar verwijzen. Nu besef ik dat alleen ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen vreugde, geluk en vrijheid!”, liet ze weten.

In de reacties op haar bericht zijn Adeles volgers vooral teleurgesteld omdat ze dachten dat de zangeres nieuws over haar album ging bekendmaken. Zo vroeg een fan: “Adele, waar blijft de plaat?” Tot ieders verbazing reageerde de Grammy-winnares, al was het niet met het antwoord waar iedereen op hoopte. "Ik heb werkelijk geen idee”, schreef ze in de reacties.

Lees ook:

Nu ze blijft verbazen met haar looks: zo speelde Adele haar totale transformatie klaar (+)



Bijna onherkenbare Adele blijft volgers verrassen met nieuwe look: “Ben jij het echt?”