Achtergrondzangeres Loïc Nottet en Blanche nu zelf voor Groot-Brittannië naar songfestival MVO

08 februari 2018

08u00 0 Muziek Zangers SuRie heeft het klaargespeeld: zij mag van de Britten naar het songfestival met haar nummer 'Storm'. Zowel jury al publiek kozen haar uit zes ingezonden acts. Maar het is niet de eerste keer dat SuRie naar het songfestival komt, ze ging al enkele keren... met de Belgische ploeg.

SuRie zong eerder al in het achtergrondkoor van Loïc Nottet, toen hij voor België het nummer 'Rythm Inside' zong. Ook op het podium van Blache met 'City Lights' was te te bespeuren als muzikaal begeleidster. Ze werkte ook nog met andere internationale artiesten zoals Chris Martin en Will Young.

Op 12 mei trekt de zangeres naar Portugal, waar het festival dit jaar plaatsvindt, om hopelijk de Britse eer te redden. In de afgelopen vijftien jaar eindigde het land slechts één keer in de top tien en werd het drie keer laatste.