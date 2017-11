Achter de schermen bij de nieuwste videoclip van Samson en Gert: "Vrede op aarde, dat is wat wij willen" MVO

Samson en Gert blikken hun nieuwe videoclip in, en het nummer draait volledig rond de kerstsfeer. "Vrede op aarde, dat is wat we willen," klinkt het. De clip is te zien vanaf 8 december, om 18u. Tot die tijd kan u alvast eens een kijkje achter de schermen nemen.

