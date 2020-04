Achter de schermen bij boybands - SLOT: waarom de ene groep scoort en de andere flopt

Muziek

Van The Beatles en The Jackson 5 in de jaren 60 en 70 tot Take That, Get Ready! en de Backstreet Boys in de nineties en The Jonas Brothers en K-pop-sensatie BTS vandaag: met hun strakke choreografieën en zeemzoete lyrics blijven boybands de hitlijsten veroveren. Nu de kans op

steeds groter lijkt te worden, is het tijd om een kijkje te nemen achter de schermen. Vandaag: professor popmuziek Jeroen D’hoe verklaart het succes van een boyband: “Zo’n groepen richten zich op pubers en adolescenten bij wie de hormonen beginnen op te spelen. Als ze dan plots vier knappe en gespierde kerels op een podium zien springen en zingen, werkt dat natuurlijk.”