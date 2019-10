Acht jaar na debuutplaat is Geike Arnaert (40) terug: “Ik voel me beter dan ooit. Het schild is bijna weg” Jolien Boeckx

17 oktober 2019

06u00 0 Muziek Acht jaar deed Geike Arnaert erover om een nieuw album te maken, en in die periode stopte ze zelfs even met muziek. “Ik had er genoeg van en ging studeren”, zegt ze. Maar nu is Geike terug, met ‘Lost In Time’ dat vrijdag uitkomt. En ze heeft zelfs al ideeën voor een derde album. “Ik voel me op mijn 40ste beter dan ooit. Het schild dat ik jaren voor mij hield, trekt weg.”

Met ‘Zoutelande’ feat. de Nederlandse jongens van BLØF deed Geike twee jaar geleden plots weer hoofden draaien in de muziekwereld. Zes weken stond het nummer op 1 in de Ultratop,103 weken draaide het mee in de Vlaamse top 50 en begin dit jaar werd het nog bekroond met een MIA voor ‘Hit van het Jaar’. “Ik kan daar alleen maar heel dankbaar en met veel verwondering naar terugkijken”, vertelt Geike. “Plannen voor een nieuwe samenwerking met de mannen zijn er niet. Ik heb even een zijweg ingeslagen met dat nummer, want dat voelde goed.” Druk om nu met haar nieuwe plaat ‘Lost In Time’ even goed te scoren op de radio heeft Geike niet. “‘Dit moet op de radio geraken’ is nooit mijn doel geweest. Al heb ik wel een beetje het gevoel dat er weer met een vergrootglas naar wordt gekeken, na het ‘Zoutelande’-verhaal.” Bij haar debuutplaat ‘For the beauty of Confusion’ in 2011 had ze datzelfde gevoel - toen was het haar eerste soloplaat nadat ze in 2008 Hooverphonic vaarwel zei na 12 jaar. “Ach, die vergrootglaskritiek moet je er gewoon bijnemen als je in deze branche zit, hé. Ik ben trots om dit album voor te stellen.”

Heb je effectief 8 jaar aan ‘Lost In Time’ gewerkt?

Deze plaat heeft verschillende jaren gekend. Eind 2013 was ik eigenlijk al klaar om met nieuwe muziek naar buiten te komen. De productie was zelfs al gedaan. Maar ik was niet tevreden met het resultaat. Ik ben op dat moment gestopt met muziek en ben gaan studeren.

Gestopt?

Ik zat op het verkeerde pad, ik voelde de muziek niet meer aan en kon dus best eventjes stoppen. Ik zeg nu wel even, maar uiteindelijk zijn er toch een paar jaren overheen gegaan. In Denemarken aan het Complete Vocal Institute - daar komen mensen van over de hele wereld naartoe - ben ik aan de opleiding voor zanglerares begonnen. Ik ben er nog steeds mee bezig, want de studie verloopt in stukken en met een deel zelfstudie. Drie jaar moet ik studeren. Eens ik mijn diploma heb, is het de bedoeling om muziek te maken te combineren met zangles geven.

Maar plots begon het dan weer te kriebelen om een album te maken?

Ja, bepaalde mensen maken je terug wakker. In 2016 ben ik Joost Zweegers (Novastar) tegengekomen en toen is de muziekwereld weer opengegaan voor mij. We spraken af en op die eerste dag hadden we meteen het nummer ‘Sea Of Fools’ gemaakt. Op één dag was het klaar, ongelofelijk toch? Mijn richting was weer duidelijk. De andere nummers waaraan hij meegewerkt heeft, volgden zich heel snel op en nu is mijn album hier. Er zit zoveel ziel in. Ik ben superblij.

Vorige maand ben je 40 geworden, proficiat nog!

(Glimlacht) Dank je wel! Al was ik op de dag zelf (13 september, red.) ziek. Het vieren is bij een etentje gebleven. Maar het echte feestje komt nog.

Heb je het moeilijk met die nieuwe voordeur?

Totaal niet. Ik vind het niet erg om ouder te worden. Ik vind het veel fijner om 40 te zijn dan 25. Nu heb ik veel meer overzicht in het leven. Ik vind de wereld veel minder intimiderend. Ik ben door de jaren redelijk zelfzeker geworden en ik voel mij goed. ‘Lost In Time’ had ik jaren geleden niet kunnen maken. Toen zat ik op een hele andere plek in mijn leven. Nu valt alles in de plooi. Ik heb de draad weer opgepikt. Ik ben zelfs al bezig met een derde album.

Je was net geen 18 toen je bij Hooverphonic ging zingen. Hoe blik je daarop terug?

Ik vond me zeker niet te jong of zo. Op dat moment was bij Hooverphonic zingen hetgeen ik mòest doen. Ik vond het heerlijk om als net geen 18-jarige op tournee te gaan. Ik mocht in New York gaan spelen en alle grote festivals ter wereld afschuimen. Zoiets kan je alleen als een cadeau zien. Enkel de bekendheid achteraf kan ik in vraag stellen. Ik ben opgegroeid in de spotlights en dat heeft een impact op mij gehad. Het isoleert je ergens, vind ik. Pas nu heb ik het gevoel dat mijn schild aan het wegtrekken is.

De band gaat binnenkort naar het Eurosongfestival. Wat vind je daarvan?

Ik wens ze heel veel geluk. Volgens mij gaat dat goed lopen. Hooverphonic staat wel redelijk ver van mij af moet ik zeggen. Ik volg ze niet op de voet, maar af en toe zie ik iets passeren. Ze stellen het goed en amuseren zich, daar ben ik blij om. Alex Callier heeft me ook nog gefeliciteerd naar de release van mijn album. Hij is altijd welkom op één van mijn optredens.

‘Lost In Time’ komt 18 oktober uit. Geike stelt haar album graag aan het publiek voor op enkele optredens, waaronder 27 november in Arenberg Antwerpen en 1 februari in Ancienne Belgique Brussel.

