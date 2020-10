AC/DC stelt nieuwe single ‘Shot in the Dark' voor SDE

07 oktober 2020

15u24 2 Muziek We hebben er even op moeten wachten, maar de heren van AC/DC zijn terug. Woensdag bracht de Australische groep het nummer ‘Shot in the Dark' uit, een voorloper van het nieuwe album ‘POWER UP’.

Fans van AC/DC mogen hun hartje ophalen, want in afwachting van de nieuwe plaat ‘POWER UP’ - die op 13 november verschijnt - is er nu al een eerste single, ‘Shot in the Dark’. Daarop zijn voor het eerst sinds lange tijd zowat alle originele bandleden te horen: Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams en Angus Young. Malcolm Young is er niet meer bij, hij overleed in 2017.

‘POWER UP’ wordt dan ook de eerste AC/DC-plaat zonder Malcolm. “Dit album is dan ook opgedragen aan Malcolm, mijn broer", liet Angus aan Rolling Stone weten. “Een eerbetoon aan hem, zoals ‘Back In Black' een eerbetoon aan Bon Scott was." Brian voegde eraan toe: “Malcolm was er altijd. Zoals Angus altijd zegt: de band was zijn idee. Alle beslissingen passeerden bij hem. Hij was er altijd, in ons hoofd of in onze gedachten. Ik zie hem nog steeds, op m'n eigen manier. Ik denk nog steeds aan hem. En toen we in de studio waren, moesten we voorzichtig zijn wanneer we rondom ons keken, want het leek of hij erbij was."