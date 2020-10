AC/DC deelt voorsmaakje van eerste muziek sinds hun comeback MVO

05 oktober 2020

08u44 18 Muziek De Australische rockers van AC/DC hebben een teaser gedeeld met een voorsmaakje van hun eerste muziek sinds de comeback.

Eerder deze week maakten Angus Young en zijn kompanen al bekend dat de band opnieuw actief was, tot grote vreugde van hun vele fans. Nu krijgen we ook een stukje van een nieuw nummer te horen. ‘#PWRUP’, is de titel, en het klinkt precies zoals de oude, vertrouwde AC/DC. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort nog meer fragmentjes te horen, want de eerste video kreeg het kenmerk ‘teaser 1' mee. Daarmee suggereren ze misschien wel dat er meer muziek, en dus ook een nieuw album aankomt.