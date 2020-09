AC/DC bevestigt terugkeer van Brian Johnson, Phil Rudd én Cliff Williams (en komt met nieuwe plaat) TDS

30 september 2020

17u39

Bron: TWITTER 16 Muziek Verrassend nieuws voor de aanhangers van AC/DC. Via de sociale media bevestigt de rockband dat bandleden Brian Johnson (72), Phil Rudd (66) én Cliff Williams (70) hun comeback zullen maken. Ook laten ze weten dat ze weldra met een nieuwe plaat, die wellicht ‘PWRUP’ wordt gedoopt, op de proppen komen.

AC/DC heeft op Twitter de comeback bevestigd van leden Brian Johnson, Phil Rudd en Cliff Williams. De bandleden hadden de iconische rockband de afgelopen jaren verlaten, maar nu kondigen ze met een nieuwe groepsfoto hun terugkeer aan. “BEN JE KLAAR?”, staat in grote letters te lezen op hun profiel, vergezeld met hashtag #PWRUP. Johnson, de leadzanger van de band die de groep in 2016 verliet na gehoorproblemen, krijgt op het nieuwe album gezelschap van Williams op gitaar, Rudd op drums, Angus Young op leadgitaar en Stevie Young op slaggitaar.

AC/DC-zanger Brian Johnson verliet de band in 2016 omdat hij kampte met gehoorproblemen. Hij werd toen op tournee vervangen door Guns N’ Roses-zanger Axl Rose. Eind 2017 kwam slaggitarist Malcolm Young om het leven, wat alle hoop op een comeback onder fans deed wegsmelten. Zijn vervanger Cliff Williams stapte in 2016 uit AC/DC. De 66-jarige bassist had al aangegeven dat hij het na de ‘Rock or Bust’-wereldtournee van de Australische hardrockband voor bekeken zou houden, wat hij toen officieel deed. Drummer Phil Rudd kon dan weer een tijdlang geen deel uitmaken van AC/DC, omdat hij wegens drugsmisdrijven onder huisarrest stond.

