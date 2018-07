ABBA treedt weer op... met hologrammen: "Op onze leeftijd moet je niet meer op een tourbus" Kristien Gijbels- Morato

16 juli 2018

00u00 1 Muziek Op tournee gaan zonder je huis uit te moeten... het kan. Agnetha (68), Björn (73), Benny (71) en Anni-Frid (72) van de Zweedse popgroep ABBA gaan begin volgend jaar op reünietournee, maar dan als hologrammen van hun jongere zelf. Prima idee, die 'Abbatars'. "Op onze leeftijd moeten we daardoor gelukkig niet meer de tourbus of het vliegtuig op."

ABBA brak 44 jaar geleden door met 'Waterloo', de Zweedse inzending voor het Eurovisiesongfestival. De groep verkocht meer dan 380 miljoen platen wereldwijd en groeide uit tot één van de meest succesvolle bands uit de jaren 70. Hun laatste album, 'The Visitors', dateert van 1981, maar het begon dus opnieuw te kriebelen: binnenkort brengen ze twee nieuwe nummers uit. Die samenwerking blijkt na twee echtscheidingen (die van Björn en Agnetha in 1980 en Benny en Anni-Frid in 1981) nog aardig te lukken, want de bandleden lieten eind april weten dat ze er bijzonder hard naar uitkijken om hun 'Abbatars' op pad te sturen.

Hoewel het viertal na hun officiële split in 1983 naar de achtergrond trad, heeft geen van hen stilgezeten. Agnetha bracht drie solo-albums uit, maar besliste om na twee mislukte huwelijken, een zwaar auto-ongeval en de zelfmoord van haar moeder een nieuw leven aan te vatten, ver buiten de schijnwerpers. Anni-Frid had succes met haar soloalbum dat anderhalf miljoen keer over de toonbanken ging, en in 1992 hertrouwde ze met de steenrijke Oostenrijkse prins Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen. Hun sprookje was echter van korte duur, want haar echtgenoot overleed zeven jaar later op 49-jarige leeftijd aan lymfoomkanker. Benny en Björn zijn, op een paar soloprojecten na, al die jaren blijven samenwerken: eerst aan de musical 'Chess', daarna aan de succesvolle 'Mamma Mia!'-musical die na bijna twintig jaar nog steeds in Londen draait. Het duo produceerde bovendien ook de films 'Mamma Mia' en de sequel 'Mamma Mia: Here We Go Again', die deze week bij ons in de zalen komt.

ABBA werd jarenlang overladen met aanbiedingen om opnieuw op tournee te gaan. Lang leek het alsof die er nooit zou komen, maar nu worden de fans dan toch voor hun geduld beloond. Wij kregen de kans om Benny en Björn in thuishaven Stockholm te spreken over hun grootse plannen.

Hoe was het om na al die jaren weer samen nieuwe muziek te maken?

