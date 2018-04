ABBA komt na 35 jaar met nieuwe muziek Redactie

27 april 2018

13u33

Bron: Belga 890 Muziek De Zweedse popgroep Abba heeft voor het eerst in 35 jaar nieuwe muziek opgenomen. Dat heeft de band bekendgemaakt.

De groep heeft twee nieuwe nummers opgenomen, voor het eerst sinds de jaren 80. "We vonden alle vier dat het na 35 jaar leuk kon zijn om nog eens de krachten te bundelen en in de opnamestudio te duiken", klinkt het.

ABBA, een acroniem van Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid, brak in 1974 door met Waterloo, de Zweedse inzending voor het Eurovisiesongfestival in dat jaar. De band verkocht meer dan 400 miljoen albums. ABBA bracht zijn laatste album The Visitors uit in 1981. De laatste studio-opnames dateren van 1982.

Hologrammen

Eerder deze maand raakte bekend dat ABBA op tournee zou gaan, maar dan wel met hologrammen ('Abbatars') van de bandleden in hun jongere jaren. Die plannen hebben "een onverwacht gevolg" gehad, zo melden de Zweden. Ze doken de opnamestudio in. "Het was alsof de tijd had stilgestaan en we maar even op vakantie waren geweest."

Het leverde twee nummers op. Een van die nummers, I Still Have Faith In You, brengen de digitale ABBA-leden in een televisiespecial van NBC en BBC. De uitzending daarvan is gepland voor december. "We mogen dan wel op leeftijd zijn, het liedje is nieuw. En het voelt goed", besluit het viertal.