ABBA komt dit jaar nog met 2 nieuwe nummers

26 mei 2020

Bron: NME 8 Muziek Goed nieuws voor fans van ABBA: bandlid Björn Ulvaeus heeft opnieuw bevestigd dat er dit jaar twee nieuwe nummers uit zullen komen.

In 2018 kondigde hij voor het eerst aan dat we in 2020 nieuwe muziek mochten verwachten. Gezien het echter nogal stil bleef rond de nummers, werd hij erover aan de tand gevoeld in een recent interview. “Ja hoor, die liedjes komen er normaal gezien dit jaar nog aan”, aldus de Zweed. “Ik vermoed wel na de zomer, gezien de omstandigheden. Maar ja, ze zijn onderweg.”

De nummers zullen ‘I Still Have Faith in You’ en ‘Don’t Shut Me Down’ gaan heten.