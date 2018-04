ABBA gaat op reünietournee als hologram: "Je merkt nooit dat we het niet écht zijn" Jolien Boeckx

25 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek ABBA gaat op reünietournee... zonder dat Björn en co. daarvoor het huis uit moeten. De vier hebben hologrammen van hun jongere zelf uit 1979 laten maken in Silicon Valley. Die ' Abbatars' zullen in hun plaats de wereld rondtrekken. "Het is allemaal griezelig echt. Je zult zelfs niet merken dat wij het niet zijn."

Met meer dan 400 miljoen verkochte albums hopen de fans al járen op een reünie van de Zweedse popgroep, die er eind 1982 de stekker uittrok. Lang leek het alsof die er nooit zou komen, maar nu blijkt - verrassend - dat Björn Ulvaeus (72), Agnetha Fältskog (68), Anni-Frid Lyngstad (72) en Benny Andersson (71) daar eigenlijk al een hele tijd mee bezig zijn.

Grimassen

Voor die reünie gaan ze mee met hun tijd, en dus zetten ze zogenoemde ‘Abbatars’ in. Een woordspeling op het Engelse ‘avatar’, een profielafbeelding op het internet. "et voorbije jaar hebben de beste technici in Silicon Valley ons hele lichaam gescand om een hologram van ons te maken", vertelde Björn Ulvaeus tijdens een speech in Brussel. "Ze hebben ons van alle mogelijke kanten gefotografeerd. We moesten lachen en andere grimassen trekken voor verschillende camera’s, ze hebben onze hoofden gemeten. Je kan het zo gek niet bedenken." Toch zien de Abbatars er niet uit zoals de huidige Björn, Agnetha, Anni-Frid en Benny. "We hebben gekozen voor hoe we er in 1979 uitzagen. Ons piekmoment. (lacht) Dankzij de nieuwste technologieën zien we er ook effectief zo uit in onze hologrammen. Fantastisch."

Griezelig echt

De digitale ABBA-sterren zijn zo geprogrammeerd dat ze een twee uur durend optreden kunnen geven, waarin klassiekers als ‘Waterloo’, ‘Mamma Mia’ en ‘Dancing Queen’ klinken zoals ze dat veertig jaar geleden deden. "Wij hebben het resultaat al gezien en het is echt mindblowing. De hologrammen zijn griezelig echt. Je merkt bijna niet dat het geen echte mensen zijn", aldus nog Björn. "Je hoort ook exact dezelfde stem uit de Abbatars komen."

Honderden miljoenen

De show wordt in de herfst uitgezonden door de BBC. In 2019 of 2020 volgt dan een wereldtournee. Details zijn er nog niet, locaties evenmin. Maar insiders beweren nu al dat de ticketverkoop honderden miljoenen euro’s zal opleveren. Een kleine goudmijn, dus. ABBA is overigens niet de eerste band die van deze techniek gebruikmaakt. Tupac en Michael Jackson werden al eens opnieuw tot leven gebracht als hologram voor een eenmalig optreden, maar daarop kwamen gemengde kritieken.

Sciencefiction

Dat verwacht ABBA niet. "De techniek is intussen veel meer up-to-date. Onze hologrammen zijn ontwikkeld door XIX Entertainment, het bedrijf van Simon Fuller. Hij is de man die de Spice Girls gelanceerd heeft, net als de tv-show ‘Pop Idol’." Als het digitale snufje aanslaat bij de fans, ligt de weg open om alle overleden muzikanten weer tot leven te brengen - en voor de andere om wereldwijd concerten te geven zonder op verplaatsing te moeten. Al klinkt dat nu nog erg als sciencefiction.

Hoe werkt het?

1. Björn, Agnetha, Anni-Frid en Benny worden van top tot teen gescand.

2. Scans worden aangepast aan hoe ze er bijna 40 jaar geleden uitzagen, aan de hand van archiefbeelden uit 1979.

3. De ‘Abbatars’ zijn geprogrammeerd om ABBA's grootste hits te brengen, begeleid door een liveband.