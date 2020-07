ABBA belooft niet twee maar vijf nieuwe nummers (in 2021) SDE

22 juli 2020

17u28

Bron: ANP 0 Muziek De groots aangekondigde comeback van ABBA behelst niet twee maar vijf nieuwe nummers. Dat zegt de Britse journalist Geoff Lloyd die ABBA-bandlid Björn Ulvaeus (75) een uur sprak voor zijn podcast ‘Reasons To Be Cheerful’. De terugkeer van de succesvolle Zweedse groep heeft wel, opnieuw, vertraging opgelopen. Volgens Lloyd heeft Ulvaeus hem beloofd dat de nieuwe ABBA-muziek in 2021 uitkomt.

De eerdere twee aangekondigde nieuwe nummers zouden eigenlijk eind 2018 al uitkomen, maar het project liep vertraging op omdat tegelijkertijd een tour met hologrammen van de bandleden van start moest gaan. Door technische problemen werd de comeback steeds opnieuw verschoven. Vanwege de coronacrisis is een release nu ook geen optie.

Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid maakten in het voorjaar van 2018 bekend na 35 jaar weer nieuw werk uit te brengen. De groep was in de jaren 70 en 80 mateloos populair met wereldhits als ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’. Met het laatstgenoemde nummer won de popgroep in 1974 het Eurovisiesongfestival. In 1983 werd een tijdelijke pauze ingelast, maar het viertal kwam daarna niet meer bij elkaar.