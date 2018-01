Aaron Carter komt na 15 jaar met nieuw album MVO

31 januari 2018

08u45

Bron: ANP 0 Muziek Voor het eerst in 15 jaar brengt Aaron Carter een nieuwe album uit, genaamd 'LøVëa'. Het album van 'Carter Junior' komt op 16 februari uit. De 30-jarige Aaron liet via een statement weten 'ontzettend blij te zijn met deze muzikale stap'. "Wat mij betreft gaat het alleen maar om muziek. En als er een les is die ik het afgelopen jaar geleerd heb: kijk niet achterom naar het verleden, maar vooruit naar de toekomst."

Aaron houdt het niet alleen bij het uitbrengen van een album; hij plakt er ook meteen een concertreeks achteraan in de Verenigde Staten. De eerste single van het album, 'Don't Say Goodbye', kwam afgelopen december uit.

In 2017 kwam Aaron voornamelijk negatief in het nieuws. Zo maakte hij meerdere malen openlijk ruzie met zijn oudere broer, Backstreet Boy Nick Carter, en werden er foto's van hem gepubliceerd waarop de zanger zwaar onder invloed te zien was. Nick nam maatregelen en checkte zichzelf vrijwillig in bij een ontwenningskliniek. Kennelijk heeft dat hem zo goed gedaan, dat hij er weer helemaal tegenaan kan.