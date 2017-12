93-jarige Charles Aznavour zit niet stil: "Ik heb 40 nieuwe liedjes klaar" KDL

Bron: ANP 2 AFP Muziek Charles Aznavour mag dan al 93 jaar oud zijn, zijn agenda voor het nieuwe jaar loopt al aardig vol. De Franse zanger teert ook niet op oude liedjes, hij laat weten dat hij al veertig nieuwe liedjes klaar heeft.

"Ik heb al twintig concerten in de eerste zes maanden van 2018", vertelt Aznavour het ANP. De Franse chansonnier zal in het komende halfjaar optreden in Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Rusland, Japan, Italië en Groot-Brittannië. In België staat er geen optreden gepland. Tussen al zijn optredens door moet Aznavour ook nog de tijd vinden om opnieuw de studio in te duiken. "Want ik heb veertig nieuwe liedjes klaar", zegt hij.

Energiek

Aznavour lijkt helemaal geen last te hebben van zijn leeftijd. "Hoe ik zo energiek blijf? Ik leid een heel normaal leven. Ik ben me nooit aan uitspattingen te buiten gegaan, zoals drugs. Ik ben 45 jaar geleden gestopt met roken. Ik drink bij gelegenheid. Ik ben gek op lekker eten, maar ik eet niet te veel. En natuurlijk heb ik aan mijn ouders goede genen te danken!", klinkt het. De zanger wil ook geen advies geven aan collega's om ervoor te zorgen dat ook hun loopbaan erg lang kan duren. "Ik geef nooit advies, want dat werkt misschien niet voor anderen. Het belangrijkste is dat je passie hebt, weet te volharden en dat je origineel bent", besluit hij.