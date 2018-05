9 artiesten, 9 concerten, 9 wereldsteden: 21-jarige Serina wint Q-World Tour TDS

04 mei 2018

23u39

Bron: QMUSIC 0 Muziek De 21-jarige Serina Rubio uit Heusden-Zolder heeft vandaag de Q-World Tour gewonnen. Serina zal in 1 maand 9 concerten meepikken van 9 topartiesten in 9 wereldsteden.

In het finalespel waagden 12 Qmusic-luisteraars hun kans. Na een spannende stoelendans, voor de gelegenheid met reiskoffers, en een al even bloedstollende schiftingsvraag mag Serina haar koffers beginnen pakken. Zij haalde het tijdens de schiftingsvraag van haar concurrente Joyce Mouton uit Kortrijk.

De twee overgebleven finalisten, Serina en Joyce, kregen live op de radio bij Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe eerst nog een dilemma voorgeschoteld: samen op wereldreis gaan of apart verderspelen voor de winst? Het duo koos er uiteindelijk voor om voor eigen succes te gaan en met een partner naar keuze te reizen. Uiteindelijk trok Serina dus aan het langste eind door een beter antwoord te geven op de schiftingsvraag: ‘Hoeveel kosten twee ‘cheese and bacon burgers’, met twee Guinness-biertjes erbij, in de Cumiskeys Bar & Restaurant in Dublin?’. Serina zal de reis samen met haar zus maken.

Serina was even helemaal van haar melk: “Wauw! Ik had totaal niet verwacht dat ik dit zou kunnen winnen. Dus voor alle mensen die ooit eens willen meedoen aan de wedstrijd: gewoon doen, want je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Dit zijn de artiesten die ze samen met haar zus aan het werk zal zien:

- Bruno Mars in Hong Kong op 13/5

- Sam Smith in Lissabon op 18/5

- Ed Sheeran in Dublin op 19/5

- Katy Perry in Keulen op 23/5

- Harry Styles in Santiago op 25/5

- Justin Timberlake in Dallas op 27/5

- P!INK in Los Angeles op 31/5

- Taylor Swift in Chicago op 2/6

- Niall Horan in Melbourne op 7/6