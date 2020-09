8 miljoen dollar per lid: beursgang maakt van BTS miljonairs SDE

29 september 2020

11u45

Bron: Bloomberg 2 Muziek De geplande beursgang van Big Hit Entertainment, het bedrijf achter de Zuid-Koreaanse K-popband BTS, zal van de zeven leden van de boysband miljonairs maken. Dat becijferde Bloomberg.

Big Hit entertainment trekt in oktober naar de beurs. Het bedrijf wil omgerekend zowat 700 miljoen euro ophalen. De beursgang moet de grootste in jaren in Zuid-Korea worden. “Het lijkt redelijk om voor die hogere prijs te gaan, aangezien de verwachtingen voor volgend jaar erg positief zijn”, laat analyst Sung Jun-Won weten aan Bloomberg. “De verkoop van albums is erg gestegen bij gebrek aan concerten, en BTS is daarbij nog steeds enorm populair.” De interesse in de aandelen is alvast groot. De vraag bleek duizend maal groter dan het aanbod. En dit ondanks het feit dat BTS zijn wereldtournee moest afzeggen wegens de coronacrisis én het risico dat sommige leden van de boysband hun militaire dienst zullen moeten vervullen.

De oprichter van het Koreaanse label, Bang Si-hyuk, bezit 43 procent van de aandelen van Big Hit Entertainment. Door de beursgang wordt hij meteen miljardair. Zijn vermogen wordt dan geschat op 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro). Maar ook de zeven BTS-leden kunnen profiteren van de beursgang. Ze kregen in augustus elk meer dan 68.000 aandelen, aan de huidige prijsvork goed voor elk 8 miljoen dollar (6,8 miljoen euro).