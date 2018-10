69-jarige Vlaming krijgt vier keer 'ja' in Mexicaanse 'The Voice' (ook al kent hij geen enkel jurylid) TK

03 oktober 2018

17u53

Bron: GvA 0 Muziek De naam Ley Memphis doet misschien nog wel een belletje rinkelen. In de jaren '70 scoorde hij in België een klein hitje, getiteld 'Een Kudde Schapen'. Intussen woont hij al meer dan 20 jaar in Mexico, al heeft hij de hoop op een muzikale carrière nooit opgegeven. Hij nam deel aan de Mexicaanse versie van La Voz en zette een fantastisch resultaat neer.

Met een knappe versie van 'The House Of The Rising Sun' wist Ley alle juryleden van 'La Voz' te overtuigen. De vier keken wel vreemd op toen hun stoel omdraaide, want het uiterlijk van de man hadden ze duidelijk niet verwacht. "Een onvervalste hippie ben jij", merkte een van de juryleden verbaasd op. Maar dat hij een topstem heeft, daar waren ze het alle vier over eens.

Ley Memphis - zijn echte naam luidt Louis Halé - werd in 1949 geboren in Antwerpen. In 1971 dook hij op in de hitlijsten met 'Een Kudde Schapen', waarmee hij de volgzaamheid van de maatschappij wilde aanklagen. Hij haalde een derde plaats in de Vlaamse Top 10. Op zijn 48ste emigreerde hij dan naar Mexico. "Voor de vrijheid", vertelde hij aan de coaches, die hem vervolgens probeerden te overtuigen voor hun team te kiezen.

Verliefde schoonzus

Een moeilijke keuze voor Ley, aangezien hij geen enkele coach kende. Uiteindelijk koos hij voor Carlos Rivera, voornamelijk omdat zijn schoonzus een grote fan van de zanger is. "Ik heb eerlijk waar geen idee wat ik nu met jou moet aanvangen", lachte die achteraf.

Memphis is intussen een echte ster geworden in Mexico. "Het schijnt dat ik de oudste deelnemer ter wereld ben. Het is onvoorstelbaar hoeveel reacties ik krijg. Ik had twee dagen geleden 309 vrienden op Facebook, nu zeker duizend. Het restaurant van mijn zoon wordt overstelpt met reservaties. Ik word door zowat iedereen herkend op de markt", reageert hij in de Gazet van Antwerpen.