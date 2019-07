50 Cent en Janet Jackson wél naar Saoedi-Arabië SD

17 juli 2019

21u45

Bron: ANP 0 Muziek Rapper 50 Cent en Janet Jackson zullen morgen in Saoedi-Arabië optreden. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Eerder zegde Nicki Minaj een concert op hetzelfde festival af, aangezien ze het niet eens is met het gebrek aan vrouwen- en lhbt-rechten en vrijheid van meningsuiting in het land.

Nicki zou op 18 juli optreden in Jeddah, maar The Human Rights Foundation riep de deelnemers aan het festival op van het concert af te zien. In Saoedi-Arabië hebben vrouwen bij wet veel minder rechten dan mannen. Zo zijn er gescheiden restaurants en scholen voor mannen en vrouwen. Vrouwen mogen sinds een paar jaar wel leren autorijden in het land. De wet schrijft verder voor dat mannen die seks hebben met mannen ter dood moeten worden veroordeeld. De Saoedische kroonprins ligt bovendien onder vuur voor het laten vermoorden en het in stukken zagen van de kritische journalist Jamal Kashoggi in oktober 2018.

Nicki Minaj gaf gehoor aan de oproep, maar andere muzikanten zeiden toch ja tegen de organisatoren. Zo werden net 50 Cent en Janet Jackson toegevoegd aan de affiche. Eerder zegde ook voormalige One Direction-zanger Liam Payne al toe.