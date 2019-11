42 jaar na haar dood treedt Maria Callas in Antwerpen op SDE

19 november 2019

07u51

Bron: GvA 0 Muziek Ze mag dan al 42 jaar dood zijn, maar operadiva Maria Callas zal zondag een optreden geven in de Elisabethzaal in Antwerpen. Of beter gezegd: een hologram van de zangeres zal dat doen, bijgestaan door een liveorkest.

Tourmanager Marilyn Saidman werkt nu al een paar jaar voor Base Hologram, dat hologrammen van overleden artiesten op tournee laat gaan. In Gazet van Antwerpen vertelt ze dat het werken met een hologram niet per definitie eenvoudiger is dan met een artiest van vlees en bloed. “Afhankelijk van waar we optreden, werken we met andere orkesten”, klinkt het. “Er moet dus veel meer en langer gerepeteerd worden. Het is namelijk cruciaal dat de timing tussen de opgenomen stem van Maria en het liveorkest van 49 muzikanten goed zit.”

En het publiek, dat weet niet altijd goed hoe het moet reageren, vertelt Saidman. “In het begin voel je de onzekerheid bij het publiek. Mogen ze applaudisseren? Maar de setlist is met zeer veel zorg samengesteld door experts, onder andere de directeur van de operaopleiding van het Conservatorium van New York, The Juillard School. Na een paar nummers voel je dat de mensen erin komen, hun hersenen raken gewend aan wat ze zien op het podium, ze accepteren het en ze laten zich stilaan meeslepen door de muziek van het orkest en de fameuze stem van Maria. Tot er een moment komt dat alles samenvalt. Dat is magisch.”