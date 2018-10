40 jaar na de dood van Jacques Brel: 7 prachtige covers van 'Ne Me Quitte Pas' KD

09 oktober 2018

12u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat de Belgische zanger Jacques Brel stierf. Toch leeft zijn muziek nog altijd. Vooral het legendarische nummer 'Ne Me Quitte Pas' werd door ontelbare artiesten gecoverd. Wij zetten de zeven strafste versies op een rijtje.

1. Frank Sinatra

De Amerikaanse zanger, die werelberoemd werd met zijn 'My Way', is ondertussen zelf al 20 jaar overleden, maar coverde tijdens zijn leven toch 'Ne Me Quitte Pas'. Het werd naar het Engels vertaald door Rod McKuen, waarna Frank Sinatra 'If You Go Away' wereldberoemd maakte.

2. Neil Diamond

In 1971 bracht Neil Diamond zijn eigen bewerking van 'If You Go Away'. Het album 'Stones', waarop het nummer stond, werd één van de meest succesvolle uit zijn langlopende carrière.

3. BlØF

De Nederlandse groep is bij ons vooral gekend van hun monsterhit 'Zoutelande' met Geike Arnaert. Het was niet hun eerste succesvolle cover. 'Laat Me Niet Alleen' is een ruwe versie van Jacques Brel z'n meesterwerk.

4. Will Ferdy

De Vlaamse Will Ferdy, die recent te zien was in 'Voor De Mannen', zong eveneens 'Laat Me Niet Alleen'.

5. Julio Iglesias

Julio Iglesias, vader van de nog bekendere Enrique Iglesias, bracht het nummer live tijdens een symfonisch orkest. De Spanjaard haalde er speciaal zijn beste Frans voor boven.

6. Ronny Mosuse

Ronny Mosuse, broer van wijlen Robert Mosuse, bracht het nummer vaak met boezemvriend Bart Peeters. Al zong hij het af en toe ook alleen.

7. Toots Thielemans

'Ne Me Quitte Pas' kan je ook zonder woorden brengen. Toots Thielemans bewees het met zijn iconische mondharmonica.