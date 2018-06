35 Prince-albums opnieuw uitgebracht kv

28 juni 2018

20u30

Bron: Belga 0 Muziek Muzieklabel Sony Music heeft een akkoord gesloten met de erfgenamen van zanger Prince om het grootste deel van zijn muzikaal repertoire opnieuw uit te brengen. Het gaat om de meest recente poging om het repertoire van de Amerikaanse poplegende te commercialiseren.

Sinds het plotse overlijden van de zanger in april 2016, hebben zijn broers en zussen met de drie grootste platenlabels (Sony, Universal en Warner) gesproken.

"Dit distributiecontract gaat over 35 albums van Prince die al zijn uitgebracht", aldus Sony op zijn website. "Het gaat vanaf vandaag in met 19 albums die tussen 1995 en 2010 zijn uitgebracht." Tijdens die periode gaf Prince zijn muziek onafhankelijk uit, nadat hij gebroken had met zijn label Warner.

Vanaf 2021 krijgt Sony ook de rechten in de VS van 12 andere albums, zoals 'Controversy', '1999' en 'Around the World in a Day'. Zijn meest bekende album 'Purple Rain' is niet opgenomen in het contract.

"Sony Music is vereerd om een rol te kunnen spelen om de muziek van Prince in leven te houden, en ze toegankelijk te houden voor alle generaties muziekliefhebbers en voor de toekomstige fans", aldus Sony in een persbericht.

"Slave"

Prince stond tijdens zijn leven bekend als een gezworen vijand van de muziekwereld en haar conventies. Midden jaren negentig sloot hij de deur achter zich bij Warner, kort nadat hij met het woord "slave" (slaaf) op zijn gezicht in het openbaar verscheen. Tegen het einde van zijn leven had hij weer vrede gesloten met zijn label.

In februari 2017 kondigde Universal ook al aan dat het de rechten op het niet-gepubliceerd werk van Prince sinds het midden van de jaren negentig te pakken had gekregen. Enkele maanden later werd dat contract door het Amerikaanse gerecht nietig verklaard.