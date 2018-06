30 Seconds To Mars gitarist geeft er de brui aan: "Dit is het beste voor mij en voor de band" MVO

14 juni 2018

11u11 0 Muziek Tomo Miličević (38), de gitarist van de driekoppige Amerikaanse rockband 30 Seconds To Mars, houdt het voor bekeken. Zo blijven alleen de broertjes Leto nog over als vaste bandleden.

"Dit is het beste voor mij, mijn leven en voor de band", aldus Miličević in een open brief op Twitter. Daarin bedankte hij ook Shannon en Jared Leto voor de mooie herinneringen. "De jaren die ik met jullie mocht doorbrengen zullen voor altijd een speciale plaats in mijn hart hebben. Bedankt dat ik deel mocht uitmaken van jullie droom."

Hij sprak ook zijn fans rechtstreek aan, met de vraag om alsjeblieft niet kwaad of teleurgesteld te zijn. "Dit is het beste voor iedereen. Onthoud één ding: deze band heeft ons allemaal samen gebracht, mij dus ook."

30 Seconds To Mars trad op 21 maart nog op in ons land. Deze week nog werd de nieuwe videoclip voor hun single 'Rescue Me' vrijgegeven. Wie Miličević zal vervangen is nog niet bekend.