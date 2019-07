30 dollar voor een beat: 19-jarige Nederlander YoungKio bedacht deuntje ‘Old Town Road’ SD

31 juli 2019

13u44

Het nummer 'Old Town Road' van Lil Nas X en countryzanger Billy Ray Cyrus staat al 17 weken lang onafgebroken op de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100, goed voor een nieuw record. De 19-jarige Nederlander YoungKio, die verantwoordelijk is voor de beat, had het succes niet verwacht: "Ik dacht nog: dit nummer gaat waarschijnlijk niet lopen."

Het is puur toeval dat de beats van Nederlander YoungKio bij de Amerikaanse rapper Lil Nas X terechtkwamen. In 2016 plaatste Kiowa Roukema, zoals de jonge artiest echt heet, zijn eerste beats online op het muzikale platform Soundcloud. “Toen waren ze wel op een level dat ik ze kon verkopen”, vertelt hij aan RTL Nieuws. “Daar verdiende ik wat geld aan, dus dat hield ik apart. Zo kon ik na een tijdje het abonnementsgeld van Beatstars betalen, dat is een soort webshop voor beats.” De beats die hij op dat platform publiceerde, werden vaak door onbekende rappers en hiphopartiesten gekocht. Ze betaalden er 30 dollar voor en het gebruikten in hun nummer. Met wisselend succes: “In 99 procent van de gevallen dacht ik echt: wat is dít nou weer?”

Maar toen hij ‘Old Town Road’ hoorde, was Kiowa wél onder de indruk. “Een vriend tagde me in het bericht. Zo van: is dit niet jouw nummer? Ik vond het wel dope, en Lil Nas X had nog maar duizend volgers, dus ik wilde hem wel helpen om het te promoten.” Roukema stuurde de rapper in december een berichtje via Instagram. “Zo raakten we aan de praat.”

Fiftyfifty

Ondertussen is ‘Old Town Road’ een gigantisch succes geworden, mede dankzij de inbreng van Billy Ray Cyrus, papa van Miley. Dat had de jonge Nederlandse producer zelf niet verwacht, vertelt hij: “Ik dacht nog: dit nummer gaat waarschijnlijk niet lopen, want het is geen standaard beat, maar dat deed het dus wel.” Hoewel Kiowa de beat oorspronkelijk voor 30 dollar aan Lil Nas X verkocht, is er ondertussen een andere regeling. “Nas had inmiddels getekend bij een label”, vertelt hij. “Toen ondertekenden we beiden een contract dat we alles fiftyfifty zouden verdelen.”

De toekomst ziet er in ieder geval rooskleurig uit voor YoungKio. Hij is gestopt met zijn studie Multimedia Design, maar kreeg een contract bij een platenlabel in de plaats. Hij is tevens op zoek naar een appartement in Los Angeles, omdat hij daar binnenkort vaak zal vertoeven. Hij hoopt dan ook enkele goede samenwerkingen in de wacht te slepen. Met rapper Travis Scott bijvoorbeeld, en natuurlijk met Lil Nas X, met wie hij nog veel contact heeft. “We facetimen en ik werk veel met hem samen. Ik ben hem heel dankbaar, en hij mij ook.”