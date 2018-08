3 albums, een filmrol, een parfumlijn en ontelbare hits... en toch wordt Shawn Mendes vandaag nog maar 20 MVO

08 augustus 2018

10u00 2 Muziek Popster Shawn Mendes blaast vandaag 20 kaarsjes uit, maar laat dat nu net één van de minder indrukwekkende getallen zijn die hij op zijn naam heeft staan. De jonge zanger heeft al 3 bestseller-albums uitgebracht, heeft zijn eigen parfumlijn en scoorde wereldwijd al 6 nummer 1-hits op de 3 jaar tijd dat hij professioneel aan het werk is.

Wie zijn naam niet kent heeft de laatste drie jaar hoogstwaarschijnlijk onder een steen geleefd, want de jonge Canadees was werkelijk óveral. Eind 2015 brak hij door in Vlaanderen, vandaag horen we hem gemiddeld vijf keer per dag op de radio passeren met zijn hit 'In My Blood'. Zijn laatste single 'Nervous' is goed op weg om zijn steeds groeiende lijstje met nummer 1-hits aan te vullen.

Naast een bloeiende muziekcarrière heeft hij ook een eigen parfumlijn en speelt hij binnenkort zijn eerste filmrol in 'Summer Of Love', een prent die momenteel nog in pre-productie is. Mendes speelde al langer met het idee om te gaan acteren, maar liep de hoofdrol in de huidige teen movie 'Love Simon' mis door zijn eigen succes. Het filmschema was niet te combineren met zijn wereldtournee.

Internetfaam

Een imperium op zijn 20ste, maar Mendes is er dan ook vroeg aan begonnen. Het was al op zijn 13de dat hij zijn eerste stapjes in de muziekwereld zette. Hij leerde gitaar spelen en gebruikte de app Vine, die in België nooit veel naam had maar in de Status wel erg populair was, om zijn filmpjes de wereld in te sturen. De rest is geschiedenis.

Het enige wat nog groter is dan zijn op korte tijd verworven faam, zijn zijn ambities. Als zijn grote idolen noemt hij Sheeran, Mayer en Timberlake. Telkens charmezangers met een poppy kantje die moeiteloos munt slaan uit grote emoties.

Nooit gebroken hart

Ironisch, want op bitterzoete levenservaring baseert hij zijn werk alvast niet, of toch niet helemaal. "Een gebroken hart? Nog nooit gehad. Ik zou het best wel eens willen meemaken", liet hij zich eerder dit jaar nog ontsnappen.

Zijn grootste wereldhit 'Stitches', over een dramatische liefdesbreuk, dankt dus veel aan de dichterlijke vrijheid. "Ja, ik overdrijf altijd als ik een liedje schrijf", haalt Shawn de schouders op.

Is de hype rond Mendes dan ook overdreven? Toch niet, zo zegt zijn co-songwriter en mentor Scott Harris. "Als je Shawn een nieuw akkoord leert op de gitaar, kan hij het de volgende dag al beter dan jij. Hij heeft een bijzonder soort aangeboren talent dat me doet vermoeden dat we nog véél meer van hem gaan zien."

Een voorproefje daarvan zien we in België alvast op 10 maart 2019. Dan staat Shawn Mendes in het Antwerps Sportpaleis.