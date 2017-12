3,1 miljard keer beluisterd: Ed Sheeran meest gestreamde artiest van 2017 MVO

09u51

Bron: ANP 0 Getty Images for iHeartMedia Ed Sheeran Muziek Ed Sheeran is de meest gestreamde artiest van 2017 op Spotify. Zijn album 'Divide' werd liefst 3,1 miljard keer beluisterd. 'Shape of You' is met 1,4 miljard streams de meest beluisterde track ooit op Spotify.

Naast Ed Sheeran is vooral Nederlandse hiphop populair. Lil' Kleine, Boef, Ronnie Flex, Sevn Alias, SFB en Josylvio zijn allemaal terug te vinden in de top tien van meest beluisterde artiesten. De lijst wordt verder aangevuld met Drake, The Chainsmokers en Coldplay.

Ook de zomerhit 'Despacito' van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber haalde de top-tien.

Volgens Spotify is het opvallend dat hiphop zo'n groei doormaakt. Wereldwijd werd er in het afgelopen jaar liefst 74 procent meer naar hiphop geluisterd op de Zweedse muziekdienst dan het jaar daarvoor.