28ste nummer 1-hit voor Clouseau dankzij ‘Tijdmachine’ JOBG

16 september 2019

17u18 0 Muziek Hun nieuwste single ‘Tijdmachine’ heeft Clouseau meteen naar een zeer gunstige tijd geprojecteerd: de eerste plaats in de Vlaamse Ultratop. Voor Koen en Kris Wauters betekent het hun 28ste nummer 1-hit in de lijst voor Vlaamse en Nederlandstalige singles.

“Zelf zijn we ook ontzettend tevreden met ‘Tijdmachine’. De sfeer in de track, de stem van Koen, de strijkers : ‘Tijdmachine’ is voor mij de ideale Clouseau-single anno 2019", vindt Kris. ‘Tijdmachine’ is een maand uit en is de eerste studiosingle van Clouseau na hun vorige studioalbum, ‘Clouseau Danst’ in 2016, verzamelalbum ‘Clouseau30' naar aanleiding van hun dertigste verjaardag in 2017 en hun bijhorende, uitverkochte theatertour. Het nummer is meteen ook de voorloper van hun nieuwe album dat in november uitkomt. “Het blijft altijd superspannend om een nieuwe single op de wereld los te laten”, vindt Kris. Of de broers zelf eens gebruik zouden willen maken van hun tijdmachine? “Mocht ik het écht kunnen, ik zou wel wat zaken uit het verleden anders aanpakken: een afscheid, een ruzie, een moment van onoplettendheid, een gemiste kans ... Spijt komt altijd te laat, maar in een song mag je dromen zoveel je wil”, aldus Koen.