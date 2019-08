24ste videoclip in 4 jaar voor K3 JOBG

29 augustus 2019

00u00 1 Muziek Bijna 4 jaar zijn ze K3. En of Klaasje, Marthe en Hanne al hard gewerkt hebben in die periode. Gisteren namen ze hun 24ste videoclip op: goed voor 6 per jaar, dus. Enkel Dimitri Vegas & Like Mike komen in de buurt van dat record. "Maar die moeten niet echt dansen in hun videoclips, hé", lachen de drie.

De opnames van 'Altijd blijven dromen' vonden gisteren plaats aan de gerenoveerde chocoladefabriek in Tongeren. "We filmden voornamelijk buiten. Het was puffen in onze pakjes met pluche", lachen Klaasje en Marthe en Hanne.

De meisjes staan er zelf van versteld dat ze gisteren al hun 24ste videoclip, 'Altijd blijven dromen', inblikten. "We hebben serieus doorgewerkt in die korte tijd", zeggen ze. "Ik weet dat we in het begin eens drie videoclips in drie dagen hebben opgenomen, dát was pittig", zegt Marthe. "In twéé dagen was dat zelfs", verbetert Klaasje.

'Altijd blijven dromen' verschijnt op K3's nieuwe album 'Dromen', dat uitkomt eind oktober. De single en video zijn voor 27 september. "De boodschap van ons nieuwe nummer spreekt voor zich: je moet blijven geloven in je dromen. Het nummer past perfect bij ons, want wij wilden als kind K3 zijn en kijk nu", zegt Klaasje.

Concurrentie van #LikeMe

K3 is - ook in de nieuwe bezetting - nog steeds een succes. Al krijgen de dames er sinds een jaartje wat concurrentie bij van #LikeMe. "Zo zien wij dat niet", zegt Marthe. "Ik vind het net goed dat er andere groepen zijn die de mensen kunnen entertainen." "Toen wij jong waren, waren er ook andere groepen naast K3, hé", aldus Klaasje. "Ik vind het trouwens ook heel tof dat #LikeMe een oud repertoire in een nieuw jasje stopt. Mochten zij één van onze nummers coveren: dat zou zó cool zijn", zegt Hanne.