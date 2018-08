21-jarige Merlo wint 'MNM Start To DJ' 2018 TDS

04 augustus 2018

18u54

Bron: MNM 0 Muziek Jordi Dhooge (21 jaar) uit Waarschoot, ook bekend onder zijn dj-naam Merlo is vanavond op MNM uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start to DJ 2018. Merlo treedt in de voetsporen van Nico Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK en Spynex én wordt een jaar lang het uithangbord van MNM. Als kers op de taart mag hij op Ibiza in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien.

Merlo is de winnaar van MNM Start to DJ 2018. Hij won de finale van Lewis Arlo (Louis Boussauw en Arnaud Snauwaert) uit Brugge tijdens een spannende live-uitzending vanuit Westende.

"Dit is een ongelofelijk gevoel. Mijn grootste droom is werkelijkheid geworden. En dat zou niet gelukt zijn zonder mijn fans. Het mooiste wat ooit kon gebeuren in mijn dj-carrière, is gebeurd. Ik heb hier zo lang naartoe gewerkt", reageert hij.

De jury was lovend over de dj-skills van Jordi: "Het is niet mijn favoriete druivensoort, maar wel mijn favoriete kandidaat van MNM Start DJ 2018", aldus Regi. "Bij de laatste set heeft hij mij volledig overtuigd. Wat een energie", vond Peter Luts.

De afgelopen zes weken ging MNM-dj Thibaut Renard voor het achtste jaar op rij op zoek naar de beste jonge onbekende dj van Vlaanderen die met enkele platen een feest in lichterlaaie kan zetten. De wedstrijd legt voor de winnaar geen windeieren. Zo speelden voormalige winnaars Freaquency en 5NAPBACK de pannen van het dak op Tomorrowland 2018. Spynex draaide vorig jaar nog het voorprogramma voor Dimitri Vegas & Like Mike in Ibiza. Merlo, winnaar van MNM Start To DJ 2018, wordt een jaar lang het uithangbord van MNM en mag dit jaar ook in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike in The Garden of Madness op Ibiza draaien.