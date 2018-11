20-jarige carrière op camera: Coldplay-docu draait alleen vandaag in de bioscoop Dieter Bernaers

14 november 2018

00u00 0 Muziek Van de eerste repetitie in een armzalig studentenkot tot megaconcerten in de grootste stadions: wie de steile klim naar wereldroem van Coldplay wil zien, rept zich vanavond naar de bioscoop. Wereldwijd vertonen meer dan 2.000 zalen eenmalig de documentairefilm 'A Head Full Of Dreams'. Ook in België doen 20 zalen mee.

Soms moet je wat geluk hebben in het leven en op het juiste moment op de juiste plaats zijn, zoals Mat Whitecross. Hij is nog geen 20 wanneer hij in 1996 op de universiteit in Londen aan de praat raakt met vier leeftijdsgenoten die van plan zijn om een bandje te starten. "Weet je wat", zegt hij. "Ik heb een camera. Ik kom jullie eerste repetitie filmen, wordt leuk." Omdat hij zich amuseert en de groepsleden al gauw zijn beste vrienden worden, blijft Mat filmen. Verstandige beslissing, want de 'Pectoralz' - met een s achteraan is dat het Engelse woord voor 'borstspieren' - zullen nog twee keer van naam veranderen en uiteindelijk als Coldplay de wereld veroveren. Met Mat en zijn camera als bevoorrechte getuigen.

Krullenbol Chris Martin

Vandaag krijgt ook de rest van de wereld te zien wat Whitecross (41) de voorbije 20 jaar zoal filmde. In meer dan 2.000 cinemazalen over de hele wereld draait straks eenmalig de docufilm 'A Head Full Of Dreams', ook al de naam van de recentste cd én tournee van Coldplay. In België is de film vanavond in 20 zalen te zien en afgaande op de voorverkoop gaan er weinig stoeltjes onbezet blijven. In totaal zijn er 6.000 tickets beschikbaar, gistermiddag had Kinepolis er al zo'n 4.000 verkocht.

Fans van de Britse band zullen zich het avondje bioscoop zeker niet beklagen. Al was het maar door de beelden van een jonge, op dat moment nog onbekende frontman Chris Martin. "Heel veel energie en nóg meer haar", zo omschrijft bassist Guy Berryman hem. Martin zelf somt met een brede glimlach de voornamen van de groepsleden op en kijkt in de camera: "Onthoud die namen. Wij zijn Coldplay. Over een jaar of vier zijn we huge." Zijn voorspelling is akelig accuraat, want 4 jaar en 7 dagen later staat hun eerste album op nummer 1.

Saai imago

Hoe populair ook, Coldplay heeft ook altijd een wat saai imago gehad, als de braafste jongetjes van de klas. In zoverre zelfs dat de band zich afvroeg of Whitecross - zelfs na 20 jaar filmen - wel genoeg materiaal had om een docu te maken. De regisseur deelde hun bezorgdheid niét. "Ik heb twee jaar geleden een film gedraaid over Oasis. Met de eeuwige spanning tussen de broers Gallagher lag de rode draad in dat project uiteraard voor de hand. Dat was bij Coldplay minder het geval, maar ik vond dat ook geen noodzaak. Ze zijn zo succesvol, brengen wereldwijd zo veel mensen in vervoering met hun muziek: als je dat alleen al kan laten zien, heb je een ijzersterk verhaal."

Whitecross overdrijft niet. Coldplay heeft nooit alle pop- en rockfans kunnen overtuigen, maar toch is hun succes zo immens dat je de Britse band zonder probleem de grootste van het moment kunt noemen. Getuige daarvan ook hun recentste tournee, goed voor absolute recordcijfers. Met ruim 5 miljoen verkochte tickets moeten ze alleen de '360° Tour' van U2 en de 'Voodoo Lounge Tour' van The Rolling Stones laten voorgaan. De 114 concerten brachten bijna een half miljard euro in het laatje. Indrukwekkende cijfers en toch zijn het heel gewone jongens gebleven, aldus Whitecross. Op het juiste moment op de juiste plaats. Of zoals Chris Martin het zegt: "Coldplay, dat is zoiets als spek, eieren, champignons en frietjes die toevallig op één bord zijn beland."