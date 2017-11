20 jaar geleden stierf Michael Hutchence (INXS): dit is hoe het de mensen in zijn leven verging Koen Van De Sype

Bron: ABC, news.com.au, Daily Mail 1 Facebook, ISOPIX, Getty Images, News Corp Muziek Het was gisteren exact 20 jaar geleden dat INXS-zanger Michael Hutchence (37) stierf. Een kamermeisje vond hem opgeknoopt in kamer 524 van het Ritz-Carlton in Sydney. Officieel luidde de doodsoorzaak zelfmoord, maar wat er zich die nacht exact afspeelde in zijn hotelkamer zullen we vermoedelijk nooit weten. Na zijn dood ontspon zich een gevecht om het voogdijschap over zijn dochtertje. En zijn fortuin. Dit is hoe het afliep met enkele van de belangrijkste mensen in zijn leven.

Zijn partner Paula Yates

De Britse televisiepresentatrice Paula Yates – de partner van Hutchence en moeder van zijn dochter Tiger Lily – was ontroostbaar na zijn dood. Ze geloofde het officiële rapport van de lijkschouwer niet dat het om zelfmoord ging. Michael werd behandeld voor depressie en was en onder invloed van drank en drugs toen hij stierf, maar volgens Yates kwam hij per ongeluk om het leven toen hij aan auto-erotische asfyxiatie deed, waarbij hij zichzelf wurgde om een heviger orgasme te krijgen.

Yates stierf zelf in september 2000, toen ze per ongeluk een overdosis heroïne nam in haar huis in Londen. Ze was amper 41. Yates liet drie dochters achter die ze kreeg met haar ex Bob Geldof – Fifi Trixibelle, Peaches en Pixie – en haar dochter met Hutchence, Tiger Lily. (lees hieronder verder)

Zijn dochter Tiger Lily

Tiger Lily – voluit Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof – was pas een jaar toen haar vader stierf. Ze werd geadopteerd door Bob Geldof en samen met haar halfzussen opgebracht in Londen. Ze bleef bijna haar hele leven onder de radar, op wat modellenwerk in 2016 na. Nu woont ze al drie jaar in New York, waar ze een acteeropleiding volgt. Er werd gedacht dat ze dit jaar een flink deel van het fortuin van haar vader zou erven omdat ze 21 werd, maar documenten die recent aan de oppervlakte kwamen in de Paradise Papers tonen dat ze flink wat geld misliep op het gebied van royalty’s van de verkoop van INXS-platen, die tot 50 miljoen zou oplopen.

De muziekrechten werden ondergebracht in Chardonnay Investments, een offshore bedrijf op de Britse Maagdeneilanden dat na de dood van de rockster in handen kwam van zijn voormalige advocaat Colin Diamond. Die controleert ook het grootste deel van zijn bezittingen. Zijn familie kreeg na de dood van Huchence te horen dat er niet veel te rapen was. Zijn villa in het zuiden van Frankrijk, zijn huis in Londen, zijn eigendommen aan de Australische Gold Coast en een bouwproject in Indonesië werden niet vermeld tijdens verscheidene rechtszaken om zijn nalatenschap. (lees hieronder verder)

Zijn ouders Patricia en Kel

Zowel de moeder van Huchence – Patricia Glassop – als zijn vader Kel slaagden er elk voor zich niet in om het voogdijschap over Tiger Lily in handen te krijgen. Patricia en haar dochter Tina Schorr vervolgden op het einde van de jaren 90 advocaat Colin Diamond omdat ze dachten dat de bezittingen van Hutchence vastzaten in trusts. Ze bereikten een overeenkomst in 2000.

Datzelfde jaar publiceerden moeder en dochter ook een boek (Just A Man – The Real Michael Hutchence). Patricia zou het jarenlang tegen Geldof hebben opgenomen om Tiger Lily te mogen zien, voor ze stierf in 2010. Ze was 84. Intussen had haar ex Kel het meisje in Londen bezocht en Tiger Lily zag hem ook in Australië kort voor hij stierf in 2002. Hij was toen 78. (lees hieronder verder)

Zijn halfzus Tina en broer Rhett

Halfzus Tina Schorr probeerde ook het voogdijschap over Tiger Lily te krijgen, maar zonder succes. Broer Rhett Hutchence – een bekeerd druggebruiker – bracht een autobiografie (Total XS) uit, waarin hij zijn leven beschreef van zijn kindertijd tot het moment dat zijn broer stierf. Zij leven nog allebei. Brett schreef een emotionele post op Facebook naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de dood van zijn broer. Daarin spreekt hij onder meer van “het grootste geheim” van Hutchence, waarvan nog altijd niemand iets weet en “dat misschien wel nooit aan het licht zal komen”. (lees hieronder verder)

Ex-vriendin Michelle Bennett

Michelle Bennett was de eerste en op een manier ook de laatste liefde van Hutchence. Ze waren zeven jaar samen en ook daarna bleef ze zijn vertrouwenspersoon. Het was ook haar die Hutchence belde in de laatste uren van zijn leven, op zoek naar hulp. Zijn eerste oproep miste ze, maar de tweede niet en daarin klonk hij “erg over zijn toeren”. Michelle haastte zich naar zijn hotel, maar daar aangekomen antwoordde hij niet toen ze op de deur klopte en hem telefoneerde. Ze liet een briefje achter aan de receptie en vertrok. Michelle werd na zijn door een succesvol producent van documentaires, muziekvideo’s – onder meer voor Prince en Foo Fighters – en films. (lees hieronder verder)

Onenightstand Kym Wilson

Actrice Kym Wilson heeft de trieste eer dat ze de laatste was die Hutchence levend zag. Ze bracht de avond met hem door, samen met haar vriend van dat moment Andrew Rayment. Het trio dronk wodka, bier, champagne en cocktails van 11 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens. Na zijn dood, trok Kym naar de Verenigde Staten en het duurde volgens haar jaren eer ze de dood van haar ex had verwerkt. (lees hieronder verder)

Zijn band INXS

Na de dood van Michael Hutchence trad zijn groep INXS op met verscheidene zangers, waaronder Jimmy Barnes, Terence Trent D’Arby en Jon Stevens. In 2005 werd JD Fortune de nieuwe frontman, nadat hij een realityshow daarrond had gewonnen. In 2011 nam de Ierse singer-songwriter Cairan Gribbin over, tot de groep in 2012 aankondigde dat hij zou stoppen met toeren.

De overlevende leden van de groep vertelden onlangs nog dat ze het nog altijd moeilijk hebben met de dood van Hutchence. “Als je zo lang samen hebt opgetreden, is het moeilijk om te aanvaarden dat hij er niet meer is”, aldus Jon Farris. “Op een manier is hij echter nog altijd bij ons. Je kan hem alleen niet zien.”

