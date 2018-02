20 jaar Beyoncé: ze moest en zou een ster worden Redactie

17 februari 2018

08u05

Bron: Kameraki 0

Op 17 februari 1998 lost Destiny’s Child hun eerste album op de wereld. Op de cover poseren vier meisjes in lederen pakjes. Ze lijken twintigers, maar het zijn tieners. Twee decennia later is één van hen één van de beste artiesten ooit. Het was haar vader die het talent strategisch omzette in wereldklasse: 30 jaar lang gaf de man zowat alles op - carrière én familie - om van Beyoncé Giselle Knowles ‘Queen Bey’ te maken.

“Mijn vader bleef pushen, en pushen, en pushen. En elke keer dat hij mij pushte, werd ik beter”, zei Beyoncé. Hoe Beyoncé 20 jaar geleden een ster werd, hoe haar vader Mathew Knowles haar carrière strak controleerde en hoe ze hem uiteindelijk aan de deur zette: lees er alles over in onze weekendkrant.