20 jaar '... Baby One More Time': Kijk en luister mee naar Britney's nummer 1-hits

30 januari 2019

14u27 0 Muziek Britney Spears heeft iets te vieren vandaag. Dag op dag twintig jaar geleden behaalde haar debuutsingle ‘... Baby One More Time’ de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-hitparade. Reden genoeg om eens terug te kijken naar die andere nummer 1-hits van de popprinses, in haar thuisland en bij ons.

‘... Baby One More Time’ - 1999

Doorbreken deed Britney Spears in januari 1999 dus met haar debuutsingle ‘... Baby One More Time’. Het nummer werd geschreven door de legendarische producer Max Martin, die het oorspronkelijk voor de meidengroep TLC in gedachten had. De videoclip, door Britney zelf bedacht, is ondertussen legendarisch geworden. Hoewel de single wereldwijd een immens succes was, stond hij in de Amerikaanse Billboard Hot 100 maar twee weken op nummer 1. In België deed het nummer het beter: acht weken lang kampeerde het lied bovenaan de Ultratop-lijst.

‘Sometimes’ - 1999

De tweede single uit Britney’s debuutalbum, ‘Sometimes’, kon de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten niet verzilveren. Bij ons slaagde het nummer er echter wél in om potten te breken: drie weken lang stond het op nummer 1. Fijn weetje: de videoclip, waarin Britney helemaal in het wit gekleed verlangend naar haar crush staart, zonder uiteindelijk actie te ondernemen, heeft haar imago als iemand die maagd wou blijven tot het huwelijk, nog verder versterkt.

‘Womanizer’ - 2008

In de hoogste regionen van de hitparades werd het na ‘Sometimes’ enkele jaren stil rond Britney Spears. Pas in 2008 slaagde ze er weer in om een nummer 1-hit te scoren. ‘Womanizer’, een single uit haar zesde studioalbum ‘Circus’. In het nummer nagelt ze een vrouwenversierder aan de schandpaal, en volgens critici zou dat wel eens over ex Kevin Federline kunnen gaan. Zowel in Amerika als in België stond het nummer een week lang bovenaan de hitparades.

‘3’ - 2009

Een jaar later was het weer prijs voor de popprinses. Het bij ons iets minder bekende ‘3' stootte tijdens haar eerste week meteen door naar de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarmee was Spears meteen de eerste artieste in drie jaar die daarin slaagde, en de eerste artieste in elf jaar die niet uit ‘American Idol’ kwam. Daarnaast was ‘3’ ook het nummer met de kortste naam dat ooit de nummer 1-plaats behaalde. Bij ons wist het nummer echter geen potten te breken.

‘Hold It Against Me’ - 2011

Britney’s volgende succesnummer, ‘Hold It Against Me’, was initieel niet voor haar bedoeld. Songschrijvers en producers Max Martin, Dr. Luke, Billboard en Bonnie McKee wilden het lied oorspronkelijk aan Katy Perry geven. De titel was zelfs op Perry geïnspireerd. Toen McKee de zangeres in een strakke jurk zag, zei ze: “Damn Katy, if I told you you had a nice body, would you hold it against me?” Na overleg werd echter besloten dat Perry toch niet de geschikte zangeres was, en werd Britney aangesproken. Een goede keuze, zo bleek, want ‘Hold It Against Me’ stond een week lang op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade.

‘S&M’ - 2011

Het volgende lied is eigenlijk niet écht een Britney-nummer. Rihanna mag ‘S&M’ op haar naam schrijven. Toen ze echter besloot om een remix van het nummer te maken, vroeg ze haar fans wie er geschikt zou zijn om mee samen te werken. Britney’s naam kwam het vaakst naar boven, en dus mocht Spears enkele lijntjes meezingen op de remix van ‘S&M’. Die versie deed het meer dan behoorlijk, want die mocht zelfs een weekje overnachten op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten.

‘Scream & Shout’ - 2012

Britney’s meest recente nummer 1-hit komt uit 2012. ‘Scream & Shout’ is een samenwerking met de Amerikaanse will.i.am. De twee hadden al eens samengewerkt voor Spears’ zevende studioalbum ‘Femme Fatale’. In november 2012 lekte het nummer echter online. Zowel Spears als will.i.am waren niet echt gelukkig met de gang van zaken, maar veel konden ze er niet aan veranderen. En dat het nummer een groot succes werd, zal de pijn ook wel verzacht hebben. In België stond het nummer maar liefst 8 weken op nummer 1 in de Ultratop. In de Verenigde Staten zat er echter geen toppositie in.