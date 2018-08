2,5 jaar na 'Goud': beluister hier het nieuwe nummer van Bazart TK

10 augustus 2018

13u54

Bron: VRT 0 Muziek Fans hebben er even op moeten wachten, maar vanmorgen heeft Bazart een nieuwe single gelanceerd. 2,5 jaar na 'Goud' is er nu 'Grip (omarm me)'. En er is nog meer nieuw materiaal, aldus frontman Mathieu Terryn, dat volgende week op Pukkelpop al te horen zal zijn.

Het nieuwe nummer werd vanmorgen voor het eerst op Studio Brussel gedraaid. Mathieu Terryn, Simon Nuytten en Oliver Symons zijn trots op het nummer, want ze hebben naar eigen zeggen hard gewerkt aan hun nieuwe sound. "We hebben veel gewerkt de voorbije maanden, vooral in studio's gezeten ondanks het mooie zomerweer. Dus we zijn heel blij om weer buiten te komen en dit eindelijk de wereld in te sturen", aldus Terryn op StuBru. "Van dit nummer hadden we tijdens de opnames allemaal het gevoel dat er een goede vibe in zit, en dat het toont waar onze nieuwe sound voor staat."

'Grip (omarm me)' is de eerste single van Bazarts tweede plaat, die intussen zo goed als af is en op 21 september uitkomt. Het album zal wat anders klinken als 'Echo'. "Onze Bazart-identiteit zit er zeker nog in, maar het is allemaal wat lichter en vrolijker geworden. We hebben vooral ons ding gedaan, en we hopen dat het opnieuw in de smaak valt."