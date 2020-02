15 jaar na Anouk nog eens een Nederlandse op 1: Eefje De Visser scoort met nieuw album ‘Bitterzoet’ Jolien Boeckx

00u00 1 Muziek Eefje de Visser (33) komt uit Nederland, leerde een Vlaamse producer kennen en woont sinds drie jaar in Gent. Genoeg stof voor een nieuwe plaat, dus. En meteen goed voor een succesformule, want 'Bitterzoet' veroverde al na één week de eerste plek in de Ultratop. Dat een Nederlandse daarin slaagt, is al van Anouk in 2005 geleden.

"Hier is Eefje de Visser", sprak Mathieu Terryn op Pukkelpop in de zomer van 2018. Het waren de mannen van Bazart die het alternatieve poptalent uit Nederland bij ons introduceerden. Hun samenwerking 'Onder ons' draaide 15 weken mee in de top 20 van onze hitlijst. "Dat was heel leuk", blikt Eefje terug. "Dankzij dat nummer ben ik bij het grote publiek in Vlaanderen bekend geworden. Al had ik voordien ook al een klein publiek, hoor. Ik had al opgetreden bij jullie met mijn vorige platen 'Nachtlicht' en 'Het is'. Uiteindelijk heeft Bazart mij benaderd om in eerste instantie samen te schrijven. Daarna heeft Mathieu gevraagd of ik ook mee wilde zingen." Afgelopen zomer stond Eefje met haar eigen show op Pukkelpop, en zo was de trein in Vlaanderen vertrokken. Met haar vierde album 'Bitterzoet' wil ze haar status bevestigen. En dat lijkt te lukken. Op 24 januari was de release, een week later kwam de plaat op de eerste plaats onze hitlijst binnen. "Ongelofelijk, een grote eer", zegt Eefje. "Vooral als het dan nog 15 jaar geleden blijkt te zijn dat een Nederlandse zangeres daar nog in geslaagd is." Anouk deed het haar voor in maart 2005 met 'Hotel New York'. Eefje heeft drie jaar gewerkt aan 'Bitterzoet'. "Ik zat een beetje vast in mijn manier van schrijven. Eerst schreef ik altijd met mijn gitaar, en op een gegeven moment ben ik achter de piano gekropen om mezelf heruit te vinden. Ik heb geprobeerd om een zwoele wereld te scheppen, waar invloeden van dance in terug te vinden zijn." Voor de afwerking van 'Bitterzoet' trok ze naar een studio in Londen, waar ook Christine and the Queens en James Blake hun platen lieten masteren. En niet onbelangrijk: het was haar man Pieterjan Coppejans - producer, mixer en geluidsman - die het album gemixt heeft. "We hebben samen een heel proces doorgemaakt. 'Bitterzoet' is in onze eigen studio, in ons huis gemaakt. Heel persoonlijk, dus."

Eerste song op haar 11de

Het is ook dankzij haar muzikale wederhelft dat Eefje het Nederlandse Gouda drie jaar geleden verruilde voor Gent. "Vijf jaar geleden heb ik Pieterjan leren kennen in de Gentse muziekwereld. Ik was hier al langer kind aan huis, maar sinds drie jaar woon ik officieel in België. Ondertussen voel ik mij een deel van de Belgen. Er zitten zelfs wat Vlaamse woorden in mijn muziek. Ik zing bijvoorbeeld graag over 'mijn lief', iets wat ze in Nederland niet zeggen. (lacht)" De liefde voor de muziek kreeg Eefje van haar ouders, die elkaar óók leerden kennen in de muzieksector. "Mijn vader was koorarrangeur en had een studio thuis. Mijn ouders, broer, zusje en ik zongen continu samen. Muziek is deel van mijn opvoeding." Eefje schreef haar eerste nummer toen ze 11 was. "Heel slecht was dat. (lacht) Maar de drang om melodieën te bedenken en teksten te schrijven, was er al." Op haar 12de begon ze gitaar te spelen. "Aanvankelijk wilde ik muziek componeren voor film en theater, en voor andere artiesten. Maar ik merkte dat mensen mijn eigen liedjes mooi vonden, toen ik ze bijvoorbeeld online zette." De Visser evolueerde tot singer-songwriter, en vandaag is ze veel meer dan dat. "Ik heb een band en 'Bitterzoet' is een vrij elektronische plaat geworden. Heel anders dan een singer-songwriter die alleen met een gitaar op het podium staat. Ook op het vlak van een visueel mooie show wil ik nog evolueren. Ik werk samen met een choreograaf."

Op tournee met Balthazar

Het resultaat zien we op één van Eefjes liveshows, op 19 maart in de Ancienne Belgique in Brussel én op Pukkelpop deze zomer. Maar eerst vertrekt ze morgen nog op tournee met Balthazar langs onder meer Duitsland, Denemarken en Italië. "Ik ga hun voorprogramma verzorgen. Hopelijk maken we een goede indruk en mogen we terugkomen."