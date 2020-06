15 jaar later: ‘Crazy Frog’ maakt comeback met nieuwe muziek LOV

21u35 2 Muziek Net wanneer je dacht dat het niet gekker kon worden na een wereldwijde pandemie... Hitfenomeen Crazy Frog maakt z’n comeback. De CGI-popster kondigde op Twitter aan dat er een nieuw album aankomt. Het is al 15 jaar geleden dat ‘Axel F’ als een lopend vuurtje de wereld rondging.

Het is van 2009 geleden dat Crazy Frog iets van zich liet horen, om over te gaan in complete radiostilte. Tot nu toe, want het digitale figuurtje meldde zich terug aan op z’n Twitteraccount om de wereld te laten weten dat hij met nieuwe muziek komt.

Heel wat mensen herinneren zich ongetwijfeld ‘Axel F’, het nummer waar Crazy Frog in 2005 de wereld rondging en zelfs bij heel wat mensen de beltoon op hun gsm werd. Anno 2020 heeft de video van het lied op YouTube meer dan 2,1 miljard views weten binnen te harken, en dat aantal groeit nog elke dag.