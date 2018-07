15 dagen cel voor Pussy Riot na verstoren van WK-finale SD

16 juli 2018

21u03

Bron: ANP 0 Muziek Een rechtbank in Moskou heeft een celstraf van vijftien dagen opgelegd aan een lid van de punkband Pussy Riot die zondag tijdens de WK-finale het veld op rende. Dat heeft de band via zijn eigen Facebookpagina bekendgemaakt. Ze krijgt ook een verbod om sportevenementen te bezoeken.

Of de andere drie dezelfde straf krijgen, is nog niet duidelijk. Het Duitse persbureau dpa had zondag nog gemeld dat de Moskouse politie het incident met een boete zou afdoen.

Volgens de vier bandleden van Pussy Riot hebben zij de hele nacht doorgebracht op het politiebureau. "Zonder eten, zonder de mogelijkheid om te slapen of te douchen", schreven ze op Facebook. De band zegt ook dat de advocaat lange tijd geen toestemming kreeg hen te bezoeken. Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten.De groep verstoorde in 2012 met een ‘punkgebed’ een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden ze Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.