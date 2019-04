15 concerten, 5.700 kilometer, 125.000 bezoekers: Christoff raast door in vierde vlog TDS

10 april 2019

16u46

Bron: Events BMB Agency 9

De tournee raast maar door, ondertussen zijn we bezig aan de laatste dagen van het eerste deel alvorens er een pauze is van 14 dagen. De tourkaravaan & Christoff maken een tussenstop in Magdeburg, Braunschweig, Bremen & Kiel. Uiteindelijk zal Christoff in het eerste deel van de tournee 15 concerten afgewerkt hebben, wat goed is voor zo’n 125 000 bezoekers. De afstanden met de auto beginnen ook op te lopen, intussen zijn er zo’n 5.700 gereden kilometers.