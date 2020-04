Exclusief voor abonnees 14 weken op 1 in de Ultratop: wie is mysterieuze superster The Weeknd? Silke Denissen

25 april 2020

10u00

Bron: The Guardian/Variety/CNN/Time/Rolling Stone 0 Muziek Al veertien weken lang staat The Weeknd (30) op de eerste plaats in de Ultratop met ‘Blinding Lights’. Maar wie is deze mysterieuze Canadees?

Zeggen dat The Weeknd een heuse superster is, is niet overdreven. Sinds z'n debuut in 2010, verzamelde hij al drie Grammy Awards, negen Billboard Music Awards en werd hij zelfs genomineerd voor een Oscar. En ook z'n platen - vier langspelers heeft hij ondertussen al - gaan vlot over de toonbank. ‘My Dear Melancholy’, een EP uit 2018, werd in de eerste 24 uur al meer dan 25 miljoen keer gestreamd op Spotify en Apple Music. Een van de beste digitale debuten aller tijden. En in datzelfde jaar was hij headliner op Coachella, naast Beyoncé.

Ik denk dat mijn carrière daarom zo lang zal zijn: omdat ik mensen niet alles geef. The Weeknd

