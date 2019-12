13.582 acties tijdens ‘Warmste Week’ leveren recordbedrag van 17.518.153 euro op SDE & LPS

24 december 2019

17u59 258 Muziek De Warmste Week van radiozender Studio Brussel heeft dit jaar 17.518.153 euro opgeleverd. Na de 17.286.122 euro van vorig jaar alweer een nieuw record. Het ingezamelde geld gaat naar de 2.088 goede doelen van De Warmste Week.

Voor het eerst vond ‘De Warmste Week’, de solidariteitsactie van Studio Brussel - en bij uitbreiding de hele VRT- plaats in Kortrijk. Maar liefst 137.000 unieke bezoekers zakten af naar het Nelson Mandelaplein waar presentatoren Fien Germijns, Joris Brys en Eva De Roo een week lang radio maakten. Luisteraars konden plaatjes aanvragen, en dat werd dan ook massaal gedaan.



In totaal werden er 13.582 acties georganiseerd voor 2.088 goede doelen - .dat zijn gemiddeld 45 acties per Vlaamse gemeente. Volgens Studio Brussel hebben in totaal meer dan 230.000 mensen zich samen ingezet om geld in te zamelen voor De Warmste Week.

We zijn een hele week omringd geweest door mensen die van de wereld een mooiere plek willen maken. Je went er nooit aan, ook al is het de vijfde keer Eva De Roo

Voor Eva De Roo was het de vijfde keer als dj voor De Warmste Week. “We zijn een hele week omringd geweest door mensen die van de wereld een mooiere plek willen maken. Je went er nooit aan, ook al is het de vijfde keer. We hebben nog maar eens gezien wat de kracht is van muziek.”

Voor Fien en Joris was het de eerste keer. “Ik heb er enorm van genoten. Het is moeilijk te omvatten wat hier gebeurt”, aldus Germijns.

Livemuziek

Er was uiteraard ook plaats voor livemuziek. Voor het eerst organiseerde ‘De Warmste Week’ zes Back to Back-concerten. Zo traden White Lies & Whispering Sons, Balthazar & Trixie Whitley, Bear’s Den & Selah Sue, Joost & Kraantje Pappie, Brihang & Het Zesde Metaal en Zwangere Guy & Arno op voor een zelfgekozen goed doel. Die concerten brachten in totaal 120.000 euro op. Maar niet elk concert werd voor centjes georganiseerd. Zo verrasten vliegende reporters Stijn Van de Voorde en Michèle Cuvelier verschillende mensen met een privé-optreden in de stad en waren er natuurlijk ook de feestjes met bijvoorbeeld Gunther D.

Ook dit jaar werd er weer gelopen voor het goede doel. Voor de eerste keer werden de Warmathons georganiseerd door radiozender MNM. In Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen verzamelden maar liefst 52.907 lopers om zich sportief in te zetten voor het goede doel. Dat is trouwens een recordopkomst. Gisteren werd het eindbedrag daarvan al bekendgemaakt: maar liefst 717.274 euro. Dat geld wordt verdeeld onder de 2.088 goede doelen van De Warmste Week.

Slotshow

De slotshow vanavond werd ingeleid door Karl Vannieuwkerke, die onder meer terugblikte op de vele warme acties. Onder andere vliegende reporters Stijn Van de Voorde en Michèle Cuvelier, Tom De Cock van MNM en nieuwsanker Goedele Wachters schoven bij hem aan tafel. Ook Kevin en Dieter van ‘Down the Snow’ kwamen langs. En Kevin liet al weten: “Ik ga gewoon verder doen volgend jaar.”

Bij Studio Brussel zijn ze over de hele lijn (meer dan) tevreden over de eerste editie in Kortrijk. Maar of er een tweede editie in Kortrijk komt, is nog niet zeker. “We evalueren na de kerstvakantie en nemen in het voorjaar van 2020 een wijze beslissing”, liet Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen eerder al weten. Kortrijk eind 2020 nog een keer helemaal wild maken van De Warmste Week? Kan zeker! “Je moet altijd blijven vernieuwen, maar we hebben zeer goeie troeven om Studio Brussel te overtuigen”, vindt Van Quickenborne. “Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen raakte vorig jaar al overtuigd van Kortrijk. Festival Goose Nonstop For Life in september 2018 gaf de doorslag.”