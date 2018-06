104 bomen worden niet gekapt: Düsseldorf geeft geen toestemming voor concert Ed Sheeran SD

27 juni 2018

19u23

Bron: ANP 0 Muziek De gemeenteraad van Düsseldorf geeft geen toestemming voor een openluchtconcert van de Britse superster Ed Sheeran (27). Voor diens optreden op het parkeerterrein van de jaarbeurs zouden 104 bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor het podium.

Hoewel de burgemeester beloofde het verlies van groen royaal te compenseren, bleven de commissieleden van CDU, Groenen, Linke en Vrije Kiezers tegen. Alleen SPD en FDP stemden voor.

Sheeran zou op 22 juli optreden voor 85.000 liefhebbers. De kaartjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Dat het concert niet doorgaat is niet alleen een tegenvaller voor de fans, ook voor organisator FKP Scorpio die al veel kosten had gemaakt. Daarover dreigt nu een juridische strijd.