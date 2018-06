10 miljoen views voor Dana Winner's 'One Moment In Time' SD

29 juni 2018

12u34 0 Muziek De deelname van Dana Winner (53) aan ‘Liefde Voor Muziek’ in 2016 maakt nog steeds wereldwijd grote indruk. Vooral haar vertolking van Whitney Houston's ‘One Moment In Time’ weet twee jaar na datum nog steeds mensen tot tranen toe te bewegen. Deze week heeft de opname uit ‘Liefde voor muziek’ op YouTube de kaap van 10 miljoen views overschreden.

De vertolking van Dana Winner krijgt al twee jaar bijzonder enthousiaste reacties uit alle uithoeken van de wereld. Een nationale TV-zender in Zuid-Amerika pikte de opname vorig jaar op en meteen werden ze overspoeld met vragen van kijkers die wilden weten wie die hemelse versie van ‘One Moment In Time’ bracht. Dana Winner heeft er in Brazilië een ware online hit mee te pakken. Met als gevolg dat de clip de voorbije maanden tot 800.000 keer per maand werd bekeken.

Haar vertolkingen in het muziekprogramma leverden haar maar liefst drie nummer-één-singles in de iTunes charts én een platina album op.

In Vlaanderen scoort Dana Winner momenteel opnieuw een grote radiohit met ‘Als Je Zingt’, een nummer uit haar recente album ‘Eerste Liefde’. 2019 wordt bovendien een feestjaar voor de Limburgse, want dan viert Dana Winner dertig jaar carrière. Een jubileumjaar dat met deze 10 miljoen views alvast heel mooi wordt ingezet.

Bekijk de opname van ‘One Moment In Time’ hier.