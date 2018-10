10 jaar Spotify: Ed Sheeran, Drake en Eminem zijn de grootste artiesten ooit MVO

11 oktober 2018

15u49 0 Muziek Spotify werd woensdag 10 jaar, en dat viert de muziekstreamingdienst met een groot overzicht van de grootste prestaties van artiesten. Zo zijn Ed Sheeran, Drake en Eminem de meest beluisterde zangers op het netwerk.

Het Zweedse bedrijf creëerde een legaal alternatief voor het downloaden van muziek, dat nog steeds gratis in gebruik is.

Sinds de lancering in 2008 heeft Spotify 180 miljoen actieve gebruikers verzameld in 65 landen. Die streamen er natuurlijk op los, en Spotify stelde ter gelegenheid van het jubileum een lijst van de meest beluisterde artiesten ooit op. 'Shape Of You' van Ed Sheeran staat helemaal bovenaan, gevolgd door 'One Dance' van Drake en 'Closer' van The Chainsmokers.

Nog een leuk weetje, als je alle gestreamde uren bij elkaar optelt, hebben fans al 16,858,080 jaar naar muziek geluisterd.

Meest gestreamde nummers aller tijden

1. Ed Sheeran – “Shape Of You'”

2. Drake – “One Dance”

3. The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4. Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito - Remix'”

8. Justin Bieber – “Love Yourself”

9. Justin Bieber – “Sorry”

10. The Chainsmokers – “Don't Let Me Down”

Meest gestreamde artiesten aller tijden

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande