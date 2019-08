10 jaar na breuk Oasis: Liam Gallagher blikt terug SDE

Bron: Metro UK 0 Muziek In de radioshow ‘The Chris Moyles Show’ heeft Liam Gallagher (46) nog eens teruggeblikt op de breuk met zijn broer Noel (52) in 2009, die het einde betekende van de populaire groep Oasis. En hoewel hij het nog steeds spijtig vindt, kijkt de muzikant ook vooruit.

In 2009 gaf Noel Gallagher er finaal de brui aan, na verschillende ruzies en zelfs rechtszaken tussen de twee broertjes. In een mededeling liet hij toen weten: “Het is met een beetje droefheid maar met veel opluchting dat ik vanavond Oasis heb verlaten. Sommige mensen zullen schrijven en zeggen wat ze willen, maar ik kon geen dag langer met Liam samenwerken.” Noel omschreef Liam later ook nog als “onbeschoft, arrogant, intimiderend en lui. Hij is de kwaadste man die je ooit zal ontmoeten.”

De breuk lijkt tien jaar later nog niet echt verteerd bij Liam. In de radioshow ‘The Chris Moyles Show’ reageerde hij: “Hij moet zich schamen. Ik vraag me af waar ter wereld hij zich bevindt. Ik durf te wedden dat hij zich ergens in een kast in een hele donkere kamer verstopt.” En hij vervolgt: “Ik kan het niet geloven, man. Alles was toen nog goed in de wereld. Tien jaar geleden was alles nog goed en nu ... Maar ik denk dat we het opnieuw best goed doen, dus alles is oké. Deze dingen moesten gewoon gebeuren.” En Liam voegt er nog aan toe dat de breuk hen op de proef heeft gesteld, maar dat ze er wel sterker zijn uitgekomen.

Het gaat in ieder geval goed met hem. Op de occasionele ruzie met zijn broer na, vindt Liam de tijd om ook nog aan muziek te werken. Binnenkort komt zijn tweede solo-album uit, ‘Why Me? Why Not’, al beseft hij goed genoeg dat de fans eigenlijk hopen op een Oasis-album. “Het is een goede plaat. Maar ik denk dat wanneer Oasis het geschreven zou hebben of het zou uitbrengen, dan zou iedereen pas echt uit zijn dak gaan.”