10.846.566 euro: Warmste Week van Music For Life brengt recordbedrag op Kristof Vereecke

18u00 2381 Florian Van Eenoo photonews Muziek De Warmste Week van radiozender Studio Brussel heeft dit jaar 10.846.566 euro opgeleverd. Na de 7.802.913 euro van vorig jaar alweer een nieuw record. Ook de nieuwe locatie op het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke bleek een schot in de roos.

Na vier jaar Warmste Week in De Schorre in Boom verhuisde het Music for Life-circus dit jaar naar het provinciaal domein van Puyenbroeck. De nieuwe locatie bleek met zijn idyllische vijvers en plassen een schot in de roos. Duizenden bezoekers kwamen langs en zorgden zeven dagen lang voor een ongeziene Vlaamse kermis. Zaterdagavond waren de gigantische parkings van het domein zelfs even te klein om alle auto’s kwijt te raken.

De Warmste Week bleek één langgerekt hoogtepunt van warme verhalen en acties. In totaal werden 10.576 acties georganiseerd. StuBru-presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems kregen zeven dagen lang duizenden mensen over de vloer om een plaatje aan te vragen of om de opbrengst van hun actie te schenken. In The Flame kon je zes dagen genieten van ‘de meest waanzinnige’ optredens – zoals Linde Merckpoel ze zelf noemde - van onder meer Royal Blood, Arsenal, Oscar and the Wolf en Franz Ferdinand.

Ondertussen werden in gans Vlaanderen honderden warme acties georganiseerd. “Het is bloedheet geworden”, zei Siska Schoeters tijdens de slotshow. De 44.000 deelnemers aan de Warmathons in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven liepen samen een recordbedrag van 492.670 euro bij elkaar. De kerstballen van Philippe Geubels bracht 200.000 euro op.

Vandaag stond een hele dag in het teken van ‘De Warmste Radio’, een gezamenlijke uitzending van Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en MNM. Jasper Steverlinck mocht met Here’s to love voor de laatste noten zorgen van zeven warme dagen. Na het bekendmaken van het formidabele eindbedrag konden Eva, Linde en Bram hun emoties amper bedwingen. “Het was geniaal, inspirerend en hoopvol”, reageerde Linde Merckpoel. “Waanzin! Amai!”, was alles wat Eva De Roo kon uitbrengen. Het slotvuurwerk was op zijn plaats.

Florian Van Eenoo photonews

Florian Van Eenoo photonews