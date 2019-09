‘Zoutelande’ staat al 100 weken op rij in de Vlaamse Ultratop KD

20 september 2019

06u44

Dit weekend staat 'Zoutelande' voor de honderdste week op rij in de Vlaamse Ultratop 50. De oorwurm van Bløf en Geike Arnaert werd in oktober 2017 in de hitlijst opgenomen en is daar sindsdien nog steeds niet uit verdwenen. Opmerkelijk: het nummer staat zelfs nog in de top tien.

Een record kunnen ze voorlopig nog niet op hun naam schrijven, want de Vlaamse groep Bazart hield het met ‘Goud’ 110 weken vol. Al was dat nummer naar het einde toe wel naar de bodem van de hitlijst gedaald. ‘Zoutelande’ heeft na 100 weken nog steeds een plekje in de top tien. Geike en Bløf moeten dus nog een heel eind zakken voor ze de Ultratop verlaten. De kans dat ze Bazart overstijgen is dus groot.