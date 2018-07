'Zoutelande' kan de Radio 2 Zomerhit niet winnen Redactie

16 juli 2018

10u48

Bron: HLN 0 Muziek ‘Zoutelande’ is dé zomerhit van het moment, maar werd niet genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit. Hoe kan dat?

“Het nummer kwam wel degelijk in aanmerking, maar de band kan niet aanwezig zijn op de uitreiking op 12 augustus en dat is een vereiste. Zeer spijtig”, verklaart Hans Van Goethem van de VRT.

Al lijken de mannen van Bløf daar zelf niet veel mee in te zitten. “Het is best grappig dat jullie ‘Zoutelande’ als een zomerhit beschouwen, want eigenlijk speelt het zich af in de winter. En wat we nu beleven, is op zich al het mooiste wat we ons konden wensen.”