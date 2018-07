'Zoutelande' is grootste Nederlandstalige hit ooit Redactie

23 juli 2018

23 juli 2018

'Zoutelande' van BLØF en Geike Arnaert is sinds deze week de grootste Nederlandstalige hit ooit in de Mega Top 50. Daarmee stoot het liedje 'Rood' van Marco Borsato van de troon.

Ruim 11,5 jaar was Rood van Marco Borsato de grootse hit gezongen in de Nederlandste taal. Maar dankzij de 31ste plaats in de Mega Top 50 van deze week gaat 'Zoutelande' Borsato nu voorbij, aldus het radiostation. 'Rood' scoorde, op basis van het puntensysteem (#1 krijgt 50 punten, #2 krijgt 49 punten, enzovoort), in 36 weken 1369 punten. BLØF en Geike deden het met 1380 punten net iets beter in exact evenveel weken. 'Zoutelande' staat overigens nog steeds genoteerd en zal er dus nog punten bij sprokkelen.

Zoutelande met Geike Arnaert (zij zingt niet mee op de albumversie) kwam op 18 november vorig jaar binnen op nummer 49. Pas na twee maanden bereikte Zoutelande de top 10. Daarna ging het snel. Tussen 27 januari en 7 april stond de track tien weken bovenaan de Mega Top 50, één weekje onderbroken door Fan van Famke Louise & Ronnie Flex. Inmiddels staat 'Zoutelande' al weer 36 weken genoteerd.

Grappig, want 'Zoutelande' was origineel niet in het Nederlands. Het is gebaseerd op een Duitstalig nummer, 'Frankfurt Oder', dat precies hetzelfde klinkt.