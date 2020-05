'Zoutelande' is de grootste klassieker in de Top 100 van de Radio 2 Top 30 BDB

02 mei 2020

20u33

Bron: Radio 2 0 Muziek De Radio 2 Top 30 bestond zaterdag 50 jaar en om dat te vieren mochten luisteraars voor de Ultieme Top 100 stemmen op hun favoriete lied van de voorbije vijf decennia. De eerste plaats ging naar een vrij recent nummer: ‘Zoutelande’ van de Nederlandse groep BLØF en Geike Arnaert uit 2017.

Op de tweede plaats volgde een andere Nederlander: Marco Borsato met z’n grote hit ‘Rood’. De Zweedse groep ABBA vervolledigde de top 3 met het nummer ‘Dancing Queen’. Het is de enige band die twee keer top 10 haalde, want ‘The winner takes it all’ prijkte op plek 8.

Dit is de volledige top 10:

1. BLØF feat GEIKE ARNAERT - Zoutelande

2. MARCO BORSATO - Rood

3. ABBA - Dancing queen

4. ANDREA BOCELLI - Con te partiro

5. AMY MacDONALD - This is the life

6. TRIGGERFINGER - I follow rivers

7. ADELE - Hello

8. ABBA - The winner takes it all

9. JAMES BLUNT - You’re beautiful

10. FIXKES - Kvraagetaan