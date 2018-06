'Zoutelande' haalt all-time record SD

13u04 0 Muziek 'Zoutelande', de hit van Bløf en Geike Arnaert, staat al 20 weken op 1 in de Vlaamse hitlijst en evenaart daarmee het record aller tijden van Tourist LeMC & Wally's 'Horizon'.

Een unieke mijlpaal voor Bløf en Geike Arnaert: 'Zoutelande' staat voor de 20ste week op rij op 1 in de Vlaamse Top 50. Daarmee steken ze 'Kvraagetaan' van de Fixkes voorbij en komen ze op gelijke hoogte met de monsterhit 'Horizon' van Tourist LeMC en Wally.

Gisteren kondigde de band aan dat alle inwoners van Zoutelande een gratis ticket krijgen voor Concert at Sea op 28 juni, een festival op de Brouwersdam in Zeeland. Het Zeeuwse dorpje telt in totaal 1.631 inwoners. "Graag willen we het succes van het nummer samen met jou als inwoner vieren, of het enigszins met je goedmaken als je het liedje niet meer kan aanhoren”, schreef BLØF.

‘Zoutelande’ gaat over een verliefd koppel dat geen geld heeft voor verre reizen en de vakantie doorbrengt in het Zeelandse ‘Zoutelande’. Daar doen ze zich tegoed aan de drank van hun ouders en beleven ze ondanks de regen de tijd van hun leven. Het nummer is een Nederlandse cover van het Duitse 'Frankfurt Oder' van Bosse en Anna Loos.